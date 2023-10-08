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Когда в Беларусь вернется тепло?

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  • 8.10.2023, 14:28
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Когда в Беларусь вернется тепло?

Синоптики озвучили интересный прогноз на следующую неделю.

Октябрь «обрадовал» белорусов сильным ветром и дождями. А, судя по прогнозам синоптиков, на некоторые районы надвигается и мокрый снег. Однако надежда на тепло у многих еще не гаснет и, кажется, не зря. Когда и где еще будет возможность погреться и что еще пообещали в Беларуси на неделе с 9 по 15 октября?

Кстати, на воскресенье 8 октября Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Специалисты спрогнозировали порывы до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

А в МЧС предупредили о кратковременных дождях и возможном мокром снегу в некоторых районах.

По прогнозам синоптиков, 9-10 октября на погоду повлияет холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии.

Так, в ночь на понедельник 9 октября на большей части Беларуси пообещали кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Днем — ветер местами сильный порывистый. Что касается температуры, то ночью спрогнозировали +1..+6°С, при прояснениях заморозки 0..-2°С. А днем — +5..+11°С.

Во вторник 10 октября нам также рассказали о дождях. А по северо-восточной половине страны спрогнозировали мокрый снег (ждем ваши видео и фото в соцсетях!). Ветер все также в отдельных районах порывистый. Температура ночью — +1..+6°С, местами заморозки 0..-3°С. Днем — +5..+12°С.

Далее, как сообщил белорусский синоптик Дмитрий Рябов, с 11 октября на погоду начнут влиять «ненастный атмосферный фронт с запада Европы и более влажные воздушные массы». Они должны принести с собой разной величины дожди. Ветер он спрогнозировал западный, юго-западный, умеренный, временами порывистый.

Но, если посмотреть на температуру, то кое-где начнет теплеть. Если ночью в среду нам пообещали, от +4°C по востоку до +10°C по западу, то днем воздух прогреется от +11°C по Витебской области до +19°C по Брестской.

А в четверг вообще в нашу страну должны прийти «более теплые воздушные массы с южных широт». Но повезет не всем белорусам. 12 октября дожди, вероятно, пройдут по северо-западу страны, а 13 октября — по большей части территории. Ну и порывистый ветер никуда не денется.

Ночью в четверг и пятницу, по словам Рябова, по Беларуси будет от +7 до +14°C. А вот днем в четверг воздух прогреется до +19 до +25°C (в южных районах). И на этом, к сожалению, все. Ведь в пятницу температура должна опуститься до +10—+12°C.

Прогноз погоды в Беларуси на выходные 14-15 октября

Предварительно, на выходных будет прохладно — за это, вероятно, будет отвечать «малоактивный атмосферный фронта и холодные воздушные массы с северных широт».

Стандартный осенний набор с дождями, северо-западным, северным умеренным ветром, ночами 0 до +6°C.

Днем 14 октября, по предварительному прогнозу, — от +11 до +14°C, 15 октября — до +13°C. К тому же, в воскресенье также возможен мокрый снег.

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