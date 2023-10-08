Израиль официально объявил состояние войны 8.10.2023, 14:32

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Введен в действие пункт 40 Алеф.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта 40 Алеф, что означает официальное объявление войны. Военные имеют право действовать по своему усмотрению, но сообщать об этом высшему руководству.

Об этом сообщает newsru.co.il.

В последний раз подобное произошло ровно 50 лет назад, в 1973 году, во время «Войны судного дня».

В субботу, 7 октября, утром палестинская группировка ХАМАС подвергла ракетным ударам территорию Израиля. Израильская сторона также сообщила о проникновении на свою территорию сотен боевиков ХАМАС.

В связи со сложившейся ситуацией Израиль объявил о начале операции «Железные мечи». В свою очередь ХАМАС объявил о начале операции «Наводнение Аль-Аксы».

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