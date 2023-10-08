«Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля9
- 8.10.2023, 14:49
- 1,700
Подлые действия террористов должны получить решительный отпор.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля, который подвергся массированным ракетным обстрелам и нападению из сектора Газа.
Об сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
Право Израиля на оборону своего государства и жизни своих людей непреложно.
«Европейская Беларусь» выражает искренние соболезнования семьям и близким невинно погибших людей.
Подлые действия террористов должны получить решительный отпор, а сами террористы и те, кто за ними стоит, – наказаны по всем законам военного времени.