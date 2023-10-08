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«Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля

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  • 8.10.2023, 14:49
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«Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля

Подлые действия террористов должны получить решительный отпор.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля, который подвергся массированным ракетным обстрелам и нападению из сектора Газа.

Об сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Право Израиля на оборону своего государства и жизни своих людей непреложно.

«Европейская Беларусь» выражает искренние соболезнования семьям и близким невинно погибших людей.

Подлые действия террористов должны получить решительный отпор, а сами террористы и те, кто за ними стоит, – наказаны по всем законам военного времени.

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