«Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля 9 8.10.2023, 14:49

1,700

Подлые действия террористов должны получить решительный отпор.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» выражает свою полную солидарность с народом Израиля, который подвергся массированным ракетным обстрелам и нападению из сектора Газа.

Об сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Право Израиля на оборону своего государства и жизни своих людей непреложно.

«Европейская Беларусь» выражает искренние соболезнования семьям и близким невинно погибших людей.

Подлые действия террористов должны получить решительный отпор, а сами террористы и те, кто за ними стоит, – наказаны по всем законам военного времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».