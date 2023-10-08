Легко угадать дрессировщиков Александр Невзоров

8.10.2023, 14:55

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В действиях дикарей появилась система.

Надо отметить, что не только риторика, но и само вторжение ХАМАС было выдержано в «русском стиле», хорошо известном по первым неделям войны в Украине.

Бессмысленное, но тщательное уничтожение «мирных» давно стало «визиткой России».

«Семейными» расстрелами беженцев армия РФ отметилась в Ирпене, Изюме, Мариуполе, Буче и т.д.

Военный смысл этих действий не понятен, но судя по настойчивости, с которой они повторялись, командование ВС считает их важным элементом войны.

Питекантропы ХАМАС, конечно, зверюжничали и ранее, но хаотично и диффузно. Сейчас в действиях дикарей появилась система, которая легко позволяет угадать их дрессировщиков.

Александр Невзоров, t.me

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