Давка в секонд-хенде: молодежь Витебска борется за брендовые вещи 19 8.10.2023, 14:59

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Сотрудники магазина не могли удержать толпу.

В Витебске произошла очередная давка на входе в магазин секонд-хенд «Мода Макс».

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

Толпа молодых людей толкались, стараясь первыми попасть внутрь после привоза новых вещей. По словам очевидцев, многие из них хотели забрать брендовые вещи для дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Сотрудники магазина пытались справиться с ситуацией, но не могли удержать толпу.

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