Названы самые выносливые смартфоны в мире
- 8.10.2023, 15:15
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Они дольше других держат заряд.
Время работы смартфона от одной зарядки – важный аспект для многих, а для некоторых пользователей более важный даже чем производительность. Ведь если батарея с трудом доживает до вечера, это будет перебивать впечатление от навороченного процессора или топового набора камер.
Авторитетный портал Tom’s Guide обновил свой топ лидеров автономности 2023 года. В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.
Большие батареи не всегда означают долговечность телефонов – сегодня наибольшее значение играет оптимизация между внутренними элементами смартфона (железом) и его программной начинкой (софтом). К примеру, по этой причине Galaxy S23 Ultra, который имеет батарею того же объема, что и Galaxy S22 Ultra, держит заряд дольше благодаря новому процессору Snapdragon 8 Gen 2.
Вот так выглядит первая десятка смартфонов с лучшей автономностью:
Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 часов, 32 минуты
Motorola Edge Plus (2023): 15 часов, 47 минут
Asus ROG Phone 6 Pro: 15 часов, 14 минут
iPhone 15 Plus: 14 часов, 39 минут
iPhone 15 Pro Max: 14 часов, 2 минуты
iPhone 14 Pro Max: 13 часов, 39 минут
OnePlus Nord N300: 13 часов, 13 минут
Asus Zenfone 9: 13 часов, 13 минут
OnePlus 11: 13 часов, 10 минут
Moto G Play (2023): 12 часов, 54 минуты
Как видно, игровой смартфон Asus опережает ближайшего конкурента почти на три часа. Специалисты отмечают, что это лучшее время автономной работы, которое им встречалось в смартфонах принципе.
Самым долгоживущим айфоном является iPhone 15 Plus, который держится на пол часа дольше, чем самый топовый Айфон на сегодня. 14 часов и 39 минут – это самое долгое время, которое смартфон Apple когда-либо выдерживал в тесте батареи.
К слову, в тесте Tom's Guide за основу берется время жизни аппарата при непрерывном использовании. То есть, при обычном использовании автономность может быть вдвое больше, если вы не сильно будете нагружать свой смартфон.