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Под Минском нашли дачу с сауной для осенних вечеров

  • 8.10.2023, 15:26
  • 1,914
Под Минском нашли дачу с сауной для осенних вечеров

В ней можно жить круглый год.

Погода уже не радует нас теплом и высокими температурами, поэтому самое время задуматься о том, как согреваться в холодное время года. Лучший вариант — это конечно собственная сауна.

Журналисты realt.by нашли для дачу, на которой можно провести осенние выходные, а при желании — и вообще поселиться навсегда.

Этот интересный дом находится в дачном поселке «Ромашка Соломореченская». Это товарищество располагается рядом с Семковым городком. От МКАД до этих мест — всего 14 километров. Добраться до дачи можно на маршрутке, которая ходит круглогодично.

Коттедж площадью 70 квадратных метров был построен в 2021 году. В доме, возведенном по индивидуальному дизайн-проекту, один этаж. Жилье состоит из просторной кухни-гостиной, спальни, гардеробной и раздельного санузла с душевой кабиной.

Дом с большими панорамными окнами полностью обставлен мебелью и техникой. Тут работает усиленный интернет и телевизор с 4k разрешением (есть подписка на 1000 каналов).

Жить на этой даче можно круглогодично. Тут есть холодная и горячая вода (бойлер), электричество, канализация. Обогревается дом сплит-системой (обогрев + охлаждение), она не позволяет замерзнуть даже в самые лютые морозы.

Ну, а самое интересное, что прямо внутри дома обустроена сауна — то есть, для того, чтобы расслабиться и отдохнуть душой и телом, хозяевам не придется выходить куда-то в другое здание. Из сауны оборудован выход на улицу.

К дому примыкает просторная веранда с крытой беседкой, способной вместить большую компанию. Также тут готова костровая зона.

Дом стоит на участке в 4 сотки. Все работы по ландшафтному дизайну уже выполнены: устроен дренаж (отведение грунтовых и сточных вод), продумана очистка и откачка канализации, широкий двор вымощен плиткой, высажены туи.

Дача огорожена деревянным забором с откатными воротами. Интересное решение нашли владельцы для размещения парковки — она находится ниже уровня участка, под навесом, тут свободно вмещаются 2 автомобиля.

Перед домом находится лесополоса, а также речка и незамерзающий родник.

Стоимость дачи — 105 тысяч долларов.

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