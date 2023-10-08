Джонсон описал разговор с Зеленским в четыре утра в первый день войны 8.10.2023, 15:44

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Премьер Британии позвонил президенту Украины в четыре часа утра.

Британский экс-премьер Борис Джонсон в интервью NV описал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четыре утра в первый день полномасштабного вторжения России.

«Я хорошо помню разговор с Владимиром Зеленским в день российского вторжения. Это было на рассвете, возможно, в четыре часа утра. Я буквально сразу набрал его, и сказал, что это ужасно. Я был шокирован, а он был очень храбрый и очень спокойный. Тогда я просто сказал ему, что мы будем с Украиной и сделаем все возможное, чтобы помочь ему и его народу», — сказал Джонсон в интервью NV.

Он добавил, что был очень рад, что перед полномасштабным вторжением РФ Великобритания успела предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы, которые были полезны в первые дни войны.

«Мы пытались дать столько, сколько могли, и как можно быстрее. И это должно стать лозунгом для всех нас в дальнейшем», — подчеркнул бывший британский премьер.

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