Наталья Радина: Израиль выстоит и победит 10 8.10.2023, 16:07

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Иначе и быть не может.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина высказала слова солидарности с Израилем, который подвергся атаке террористов:

— Шок и боль за Израиль. Это страна, которую я очень люблю, где много друзей, за которых сегодня страшно. И не только за друзей, за всех жителей этой мужественной страны, символа крепости и свободы, которая десятки лет героически отстаивает свое право на жизнь.

Но я абсолютно уверена, что Израиль выстоит и победит и в этот раз, показав всему миру пример настоящей самоотверженной борьбы. Иначе и быть не может.