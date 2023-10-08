закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В трех областях Беларуси уже включают отопление

2
  • 8.10.2023, 16:54
  • 2,716
В трех областях Беларуси уже включают отопление

Но пока не в домах.

В Беларуси уже начали включать отопление, но пока только в детских садах, школах, больницах, гостиницах и музеях. Процесс уже запущен в Минской области, а 9 октября присоединятся Витебская и Гомельская.

Власти Минской области решили включить отопление с 6 октября — в школах, детских садах, больницах. На Витебщине тепло в соцучреждениях включат с 9 октября, как и в Гомельской области. «В жилой фонд тепло также начнет поступать в ближайшее время», — сообщил официальный Telegram-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.

В домах батареи потеплеют, когда средняя температура в течение пяти дней будет держаться не выше +8°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин