В трех областях Беларуси уже включают отопление 2 8.10.2023, 16:54

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Но пока не в домах.

В Беларуси уже начали включать отопление, но пока только в детских садах, школах, больницах, гостиницах и музеях. Процесс уже запущен в Минской области, а 9 октября присоединятся Витебская и Гомельская.

Власти Минской области решили включить отопление с 6 октября — в школах, детских садах, больницах. На Витебщине тепло в соцучреждениях включат с 9 октября, как и в Гомельской области. «В жилой фонд тепло также начнет поступать в ближайшее время», — сообщил официальный Telegram-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.

В домах батареи потеплеют, когда средняя температура в течение пяти дней будет держаться не выше +8°С.

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