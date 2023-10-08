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Рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

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  • 8.10.2023, 16:59
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Рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

Оккупантов разгромили на Лиманском направлении.

Рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении уничтожила за четыре дня 25 танков россиян.

Об удачных действиях украинских защитников рассказали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Как пояснил эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV, россияне на этом направлении сосредоточили слишком много танков.

«Так получилось, что одна противотанковая рота из одной бригады в своей полосе ответственности за несколько дней уничтожила почти танковый батальон», - отметил он.

Собеседник уточнил, что на купянском и лиманском направлениях россияне увеличили численность бронетанковой группировки до 1000 единиц.

«Надо быть готовыми к тому, что с купянско-лиманского направления скоро пойдут впечатляющие цифры по количеству уничтоженных танков за определенные промежутки времени. Но при этом надо будет иметь в виду, что у россиян там сосредоточена, возможно, половина (если не больше) всего потенциала, который они имеют. <...> Дальше, к сожалению, будет более интенсивно, судя по всему», — добавил Киричевский.

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