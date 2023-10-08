Главные события войны еще впереди 1 Виталий Портников

8.10.2023, 17:26

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Кремль и Иран будут стараться затянуть конфликт.

Президент США Джозеф Байден выступил с решительной поддержкой Еврейского государства после рейда боевиков из террористической организации ХАМАС на территорию Израиля. Очевидно, что сейчас вопрос ближневосточной войны будет главным приоритетом американской политики. Ведь очевидно, что кризис на Ближнем Востоке угрожает и национальным интересам США и экономической стабильности в мире. Именно поэтому так важно сегодня, чтобы Израиль мог решительно преодолеть последствия этой террористической атаки и продемонстрировать, что его безопасность не может быть подвешена террористической группировкой, которая совершила неожиданное нападение на израильскую территорию.

Конечно, уже на второй день этой войны становится очевидным, какое количество угроз может возникнуть вследствие действий ХАМАС. Утро началось с обстрела территории Израиля с территории Ливана. Как и следовало ожидать в первые часы после рейда ХАМАСа, к войне подключилась и другая проксиармия Исламской Республики Иран – ливанская шиитская террористическая организация «Хезболла», которая одновременно является одной из наиболее влиятельных политических партий Ливана. Сегодня можно сказать – одной из государствообразующих сил этой страны.

«Хезболла» не может не реагировать на действия ХАМАСа, потому что ее нежелание участвовать в войне против Израиля может быть неодобрительно встречено в Тегеране и, таким образом, сказаться на личном финансировании деятелей этой группировки. А мы должны помнить, что каждая террористическая группировка – это, прежде всего, коррумпированная корпорация, лидеры которой пытаются заработать как можно больше денег как на гибели людей, так и на политических позициях группировки в мире радикальных организаций.

Однако до сих пор остается непонятным, какую именно тактику выберет Хезболла в этой войне. Ограничится ли «Хезболла» исключительно обстрелами территории севера Израиля – и именно поэтому в Израиле уже говорят о необходимости думать о безопасности северных регионов. Или попытается совершить рейды на израильскую территорию, пользуясь тем, что большая часть бойцов Армии обороны Израиля может быть занята наземной операцией на территории сектора Газа с попыткой уничтожить как можно больше террористов организации ХАМАС в той отчаянной попытке.

Так что главные события этой войны еще впереди и абсолютно логично, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что эта война, в отличие от предыдущих акций Израиля против террористической организации ХАМАС, будет долгой. Но и действия ХАМАСа против Израиля никогда не были столь масштабными, хорошо подготовленными и отчаянными.

Также не стоит недооценивать и того, что возможность прорываться через границы Израиля будет большим соблазном не только для «Хезболлы», но и радикальных организаций в охваченной гражданской войной Сирии. Ведь и там в радикальных исламистских группировках есть борьба за то, кто будет главным врагом не столько режима Башара Асада, сколько Еврейского государства. И, таким образом, многое в развитии событий в следующие непростые дни будет зависеть от эффективности и оперативности Армии обороны Израиля и от того, какое количество террористов ХАМАС удастся полностью ликвидировать, какое количество руководителей ХАМАС удастся изъять из борьбы против Еврейского государства так, чтобы террористическое организация уже не могла восстановить свою инфраструктуру на территории сектора Газа.

По большому счету речь идет об израильско-иранской войне, причем за Исламской Республикой Иран мы можем увидеть тень главного дестабилизатора современного мира – Российской Федерации.

И в то же время не стоит забывать об ограниченности возможностей израильских силовых структур. Это хамасовцы могут спокойно заходить на территорию Израиля и убивать мирных жителей этой страны, встречая в ответ только осуждение цивилизованного мира. Если свою борьбу с террористами начнет Армия обороны Израиля, мы должны помнить, что эта борьба будет происходить в тесных жилых кварталах сектора Газа, в тех жилых кварталах, где каждый террорист имеет целую семью заинтересованных в его жизни родственников. Ведь терроризм – это главный бизнес населения сектора Газа. И массовые жертвы среди этого гражданского населения, конечно же, сразу приведут к призывам прекратить такую спецоперацию, оставить террористов в покое, дать им возможность и дальше уничтожать гражданское население Израиля.

Об этом будут говорить европейские политики, ужасаемые тем, что среди жертв такой операции, конечно, будут не только террористы, но и женщины и дети. Об этом говорят лидеры арабского мира, которые будут использовать эту ситуацию для увеличения своей популярности на арабской улице. И таким образом будут подвергнуты сомнению все мирные соглашения Израиля с арабскими странами и весь тот процесс, который с таким напряжением был налажен в последние годы.

Возможности ХАМАС убивать гражданское население значительно отличаются с точки зрения реакции и последствий для террористической организации от возможностей Армии обороны Израиля ликвидировать террористов. И потому израильтянам будет гораздо труднее навести порядок на территории полосы Газа, чем террористам убить как можно больше гражданских жителей Израиля. Это нужно осознавать, когда мы будем говорить с вами о дальнейшем непростом и, вероятно, парадоксальном развитии событий в этой войне, которая уже сейчас на первых страницах газет всего мира, освещается главными телевизионными каналами мира, как главное событие последних месяцев.

И именно поэтому так важно, чтобы эта специальная операция Израиля против террористов закончилась как можно быстрее и удачнее. Потому что каждый день войны на Ближнем Востоке отвлекает мир от преступных действий другой террористической организации - Российской Федерации - на украинской земле. В Кремле это прекрасно знают и будут делать все возможное и невозможное с помощью своих союзников в Иране и террористических организациях, чтобы война на Ближнем Востоке затянулась и превратилась в долгий конфликт между Израилем и террористическими организациями.

Виталий Портников, Youtube

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