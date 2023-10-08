Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске
- 8.10.2023, 17:36
Их цена — до $40 тысяч.
Дешевые однушки в Минске стоят меньше 40 тысяч долларов, а квадратный метр выходит от 1 067 до 1 776 долларов. Плюс придется вложиться и в ремонт, пишет Realt.
Уручская, 13
Однушка на первом этаже пятиэтажной малосемейки 1971 года постройки. Капремонт был в 2021 году.
Общая площадь квартиры — 21 квадрат, жилая — 11 метров. Кухня занимает 6 квадратов. Фотографий кухни в объявлении практически нет. А вот так выглядит жилая комната. На полу в ней лежит ламинат.
Санузел совмещенный. Установлена новая ванна. Есть стиральная машина и счетчики.
Стоимость квартиры — 38 000 долларов (1 776 долларов за квадрат).
Рафиева, 94
Однушка под ремонт на первом этаже девятиэтажки 1991 года постройки.
30 квадратов общей площади, 11 — жилой. Кухня — 7 квадратов. На полах в квартире ДСП. Вот так выглядит кухня.
А это жилая комната.
Санузел в квартире раздельный.
Стоимость квартиры — 38 900 долларов (1 310 долларов за квадрат).
Ангарская, 52
Однушка в паре остановок от метро «Могилевская». Третий этаж пятиэтажной брежневки 1977 года постройки.
Общая площадь квартиры — 35 квадратов, 18 из них жилые. Кухня занимает 8 квадратов. В кухне на полу лежит линолеум. Потолок зашит панелями ПВХ. В комнате и коридоре на полу ДСП.
Санузел в квартире раздельный. Установлены счетчики.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 145 долларов за квадрат).
Алтайская, 102/2
Однушка в девятиэтажной малосемейке 1982 года постройки. Находится на третьем этаже.
В ней 37 метров, 17 из которых жилые. Площадь кухни — 7 квадратных метров.
Санузел в квартире раздельный.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 067 долларов за квадрат).
Гая, 3
Однокомнатная квартира находится на первом этаже четырехэтажной хрущевки. Она была построена в 1961 году, капремонт провели в 2010.
Общая площадь — 30 квадратов, жилая — 18. Кухня — 6 метров.
Полы в квартире деревянные, окна выходят во двор.
Санузел совмещенный. Продавец пишет, что трубы в квартире заменили.
Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 321 доллар за квадрат). Продавец готов к торгу.