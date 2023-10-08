Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске 8.10.2023, 17:36

Их цена — до $40 тысяч.

Дешевые однушки в Минске стоят меньше 40 тысяч долларов, а квадратный метр выходит от 1 067 до 1 776 долларов. Плюс придется вложиться и в ремонт, пишет Realt.

Уручская, 13

Однушка на первом этаже пятиэтажной малосемейки 1971 года постройки. Капремонт был в 2021 году.

Общая площадь квартиры — 21 квадрат, жилая — 11 метров. Кухня занимает 6 квадратов. Фотографий кухни в объявлении практически нет. А вот так выглядит жилая комната. На полу в ней лежит ламинат.

Санузел совмещенный. Установлена новая ванна. Есть стиральная машина и счетчики.

Стоимость квартиры — 38 000 долларов (1 776 долларов за квадрат).

Рафиева, 94

Однушка под ремонт на первом этаже девятиэтажки 1991 года постройки.

30 квадратов общей площади, 11 — жилой. Кухня — 7 квадратов. На полах в квартире ДСП. Вот так выглядит кухня.

А это жилая комната.

Санузел в квартире раздельный.

Стоимость квартиры — 38 900 долларов (1 310 долларов за квадрат).

Ангарская, 52

Однушка в паре остановок от метро «Могилевская». Третий этаж пятиэтажной брежневки 1977 года постройки.

Общая площадь квартиры — 35 квадратов, 18 из них жилые. Кухня занимает 8 квадратов. В кухне на полу лежит линолеум. Потолок зашит панелями ПВХ. В комнате и коридоре на полу ДСП.

Санузел в квартире раздельный. Установлены счетчики.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 145 долларов за квадрат).

Алтайская, 102/2

Однушка в девятиэтажной малосемейке 1982 года постройки. Находится на третьем этаже.

В ней 37 метров, 17 из которых жилые. Площадь кухни — 7 квадратных метров.

Санузел в квартире раздельный.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 067 долларов за квадрат).

Гая, 3

Однокомнатная квартира находится на первом этаже четырехэтажной хрущевки. Она была построена в 1961 году, капремонт провели в 2010.

Общая площадь — 30 квадратов, жилая — 18. Кухня — 6 метров.

Полы в квартире деревянные, окна выходят во двор.

Санузел совмещенный. Продавец пишет, что трубы в квартире заменили.

Стоимость квартиры — 39 900 долларов (1 321 доллар за квадрат). Продавец готов к торгу.

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