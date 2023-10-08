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Андрей Макаревич: Удачи нашим бойцам, считаю дни до победы

  • 8.10.2023, 18:13
  • 7,614
Андрей Макаревич: Удачи нашим бойцам, считаю дни до победы

Известный музыкант поддержал Израиль.

Российский артист Андрей Макаревич, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину уехал с женой в Израиль, рассказал, что сейчас там происходит и как он пережил нападение ХАМАСа.

На своей странице в «Фейсбук» он написал, что только завершил тур по Германии и уже завтра вылетает в Лондон. А его супруга с сыном сейчас находятся в Бутане - стране Южной Азии. К счастью, с ними все хорошо. 

«В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне. Тем не менее, сегодня завершили тур по Германии и завтра летим в Лондон. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — заявил Макаревич.

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