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В Японии представлен кроссовер Toyota, который очень похож на Ferrari

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  • 8.10.2023, 18:41
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В Японии представлен кроссовер Toyota, который очень похож на Ferrari

Стартовая цена — $40 тысяч.

Toyota вывела на рынок спортивный кроссовер Crown Sport из новой электрифицированной линейки Crown. Внешне он напоминает спортивный концепт, представленный в 2022 году. Также в облике новинки просматривается сходство с Ferrari Purosangue. В частности, в форме тонких светодиодных фар и заниженном силуэте. Передняя часть кузова оформлена в стилистике, характерной для серии Crown, последнего Prius и линейки электромобилей bZ, пишет «Автоцентр».

Профиль Crown Sport отличается скульптурным кузовом и выпуклыми задними крыльями, подчеркивающими 21-дюймовые легкосплавные диски. В задней части — узкое сильно наклоненное ветровое стекло, горизонтальные светодиодные фонари и вертикальные воздухозаборники в бампере.

Новинка построена на платформе TNGA и достигает 4710 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1560 мм в высоту. Размер колесной базы — 2770 мм. Таким образом, Crown Sport получился на 260 мм короче, на 40 мм шире и 25 мм выше Crown Crossover.

Кроссовер будет доступен в шести цветах и пяти двухцветных комбинациях. При этом интерьер можно выбрать только в черном или песочно-коричневом. Информационно-развлекательная система с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем перенесена из Crown Crossover.

Дизайнеры больше уделили внимания облегчению входа и выхода за счет конструкции дверных порогов и отделки задней двери. Также Crown Sport достался «звукорегулирующий потолок», который помогает поддерживать тишину в салоне. Кроссовер оснащен новейшей версией пакета Toyota Safety Sense ADAS, включающий систему помощи при вождении и Toyota Teammate Advanced Drive для помощи в пробках. Для повышения маневренности автомобиль оснащен системой динамического заднего рулевого управления (DRS).

Toyota Crown Sport будет доступен в гибридной и плагин-гибридной версиях. Первый использует 2,5-литровую параллельную гибридную систему E-Four от Crown Crossover мощностью 234 л.с. Эта мощь передается на все четыре колеса через электрическую систему полного привода.

Техническая информация о плагин-гибридном Crown Sport не раскрывается. Известно только, что он получит новую литий-ионную батарею большой емкости.

Производство Toyota Crown наладят на заводе Цуцуми в Японии. Плановый объем — 700 единиц в месяц. Первоначально кроссовер предложат в одной комплектации Hybrid Sport Z по цене 39 620 долларов. В Японии первые поставки гибридной модификации запланированы на ноябрь, плагин-гибридной — на декабрь.

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