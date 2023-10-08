В Беларуси бушует сильный ветер 1 8.10.2023, 19:03

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Оранжевый уровень опасности продлен до 9 октября.

Ночью в понедельник, 9 октября, на большей части страны, а днем по востоку сохранится ветер порывами 15−20 м/с, сообщил Белгидромет. Объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный западный и северо-западный ветер сохраняется и 8 октября, местами до 24 м/с.

Сильный ветер может обрывать провода, приводить к отключению электричества, валить деревья, срывать крыши и разрушать плохо закрепленные конструкции. МЧС советует убрать вещи со дворов и балконов, ставить машины в гараж или вдали от деревьев, обходить стороной «шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», избегать прогулок под проводами, мостами и трубопроводами.

На большей части Беларуси 9 октября ожидаются кратковременные дожди, возможен мокрый снег — он прогнозируется в Минске, Витебске и Могилеве. Температура воздуха минимальная ночью от +1 до +6°С, местами заморозки 0.-2°С, максимальная днем от +5 до +11°С. Атмосферное давление будет расти.

В субботу, 7 октября, сильный ветер повредил пять крыш, повалил 240 деревьев, были повреждены 32 авто. В течение суток периодически нарушалось электроснабжение 1165 населенных пунктов и 226 трансформаторных подстанций. Пострадавших не было.

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