Евродепутат Изабель Сантос потребовала немедленно освободить Полину Шарендо-Панасюк 8.10.2023, 19:12

Полина Шарендо-Панасюк

Завтра возобновляется суд над политзаключенной.

Депутат Европейского парламента от Португалии Изабель Сантос призвала освободить политзаключенную, активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк:

— Завтра в Речицком суде возобновится процесс против Полины Шарендо-Панасюк, который был перенесен. Напомню, что отправляла письмо судье, ответственному за дело белорусской активистке, арестованной с января 2021 года.

Призываю к безоговорочному освобождению Полины, которая нуждается в медицинском лечении, учитывая бесчеловечные условия, в которых она находилась.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу в начале августа. Но на нее снова завели новое уголовное дело и создали невыносимые условия.

Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Она была наказана двумя гадами заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

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