Z-пропагандисты сообщают об успехе ВСУ у Вербового 8.10.2023, 19:24

Украинский плацдарм на юге расширяется.

Российские Z-каналы сообщают о новом продвижении ВСУ на Запорожском направлении, а именно в районе села Вербовое. Украинский плацдарм, судя по всему, расширяется. Об этом написал 8 октября милитаристский российский ресурс «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с оккупационной армией РФ, передает «Диалог».

По его данным, бои на данном участке идут уже на окраине села, точнее, «почти уже в самом» Вербовом.

«Мы, в частности 7-я дшд (штурмовая дивизия ВС РФ - ред.), понемногу отходим. Потери есть… На алюминиевой броне долго в обороне не просидишь», - пишет Z-канал.

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