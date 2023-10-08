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В поликлиниках резко выросли очереди к педиатрам

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  • 8.10.2023, 20:25
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В поликлиниках резко выросли очереди к педиатрам

Все из-за нововведения в школах.

Администрации школ будут требовать справку от врача — даже если ребенок отсутствовал по болезни всего один день, рассказали «Еврорадио» родители школьников.

«И в поликлиниках учащимся 10-11 классов теперь справки задним числом не открывают. Для них теперь все нужно оформлять по принципам больничного у взрослых», — говорят обеспокоенные родители.

Нам поясняют: раньше к педиатру можно было прийти через 3-4 дня после того, как ребенок заболел. Врач уточнял, с какого числа школьник не посещал занятия — и этим числом открывал справку. Таким образом ребенок с температурой мог избежать многих часов ожидания в очереди к врачу.

«А теперь — все, нельзя», — рассказывают нам родители школьников.

И приводят пример результатов, вчера дети за ежегодной справкой в школу просидели в очередь к педиатру 2 часа.

В одной из школ на общем собрании родителей сказали, что пропустить три дня занятий в четверти можно без справки от врача — по заявлению родителей. Раньше таким образом можно было пропустить 5 дней в четверти.

При этом в Министерстве здравоохранения по-прежнему рекомендуют на время подъема уровня заболеваемости респироторно-вирусными инфекциями допустить отсутствие на уроках в течение пяти дней без справки. Схожая норма действует для взрослых: Минздрав рекомендует не требовать у них справку о болезни, если пропущено не более трех рабочих дней. Это помогает снизить нагрузку на врачей и очереди в поликлиниках.

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