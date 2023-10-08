закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина изменила ситуацию в Черном море

  • 8.10.2023, 20:57
Украина изменила ситуацию в Черном море

Сегодня ровно год от первого подрыва Крымского моста.

Ориентироваться легко – подрыв на следующий день после дня рождения х...йла и «всемирного дня «бавовни». Как часто бывает у россиян: «отпраздновали – прои…».

Операция по уничтожению моста действительно точно войдет в учебники этой войны отдельной страницей. Ведь взорвали не только мост, а одну из главных русских скреп. Да еще и скрепу с вроде бы лучшей охраной. А Россия, кроме больших логистических проблем, получила мощный репутационный удар.

Подрыв Крымского моста – это тот случай, когда вспоминать, «как это было», особенно приятно. Мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, которую замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. Сотрудникам СБУ удалось «обойти» спецглушилки на мосту, мешающие дистанциям детонации. Операцию, кстати, разрабатывал глава СБУ Малюк с несколькими своими сотрудниками (за подрывом Малюк, как он рассказывал позже, наблюдал из своего кабинета в прямом эфире – через камеры наблюдения на мосту).

Основной результат спецоперации – СБУ не только нанесла репутационный удар по «любимому объекту Путина», но и разрушила ключевой логистический маршрут врага. Это существенно усложнило доставку техники и боеприпасов на южный фронт.

Сегодня особенно интересно посмотреть, как изменилась ситуация в оккупированном Крыму и на Черном море за этот год. Ведь подрыв моста – начало «периода «бавовн» на полуострове. Сегодня там уже привыкли к попаданиям и воздушным тревогам. Мост в июле взлетел в воздух еще раз, а СБУ только за последние месяцы провела целую серию удачных операций против кораблей Черноморского флота РФ (от «Адмирала Макарова» в Севастопольской бухте до танкера SIG в Керченском проливе).

Морские дроны, которые разработали в службе, стали настоящей головной болью для кораблей ЧФ РФ. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на Черном море. Понятное дело: несмотря на выход РФ из «зернового соглашения», корабли продолжают прибывать и выходить из украинских портов. Это еще один показатель бессилия Черноморского флота РФ.

В годовщину подрыва службой Крымского моста можем констатировать, что Украина изменила ситуацию на Черном море. Бог, как известно, любит троицу. Поэтому всем, кто охраняет эту российскую «скрепу», следует помнить: «сезон «бавовн» в оккупированном Крыму будет продолжаться до украинской победы.

Тарас Загородний, censor.net

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин