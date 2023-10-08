Украина изменила ситуацию в Черном море 8.10.2023, 20:57

Сегодня ровно год от первого подрыва Крымского моста.

Ориентироваться легко – подрыв на следующий день после дня рождения х...йла и «всемирного дня «бавовни». Как часто бывает у россиян: «отпраздновали – прои…».

Операция по уничтожению моста действительно точно войдет в учебники этой войны отдельной страницей. Ведь взорвали не только мост, а одну из главных русских скреп. Да еще и скрепу с вроде бы лучшей охраной. А Россия, кроме больших логистических проблем, получила мощный репутационный удар.

Подрыв Крымского моста – это тот случай, когда вспоминать, «как это было», особенно приятно. Мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, которую замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. Сотрудникам СБУ удалось «обойти» спецглушилки на мосту, мешающие дистанциям детонации. Операцию, кстати, разрабатывал глава СБУ Малюк с несколькими своими сотрудниками (за подрывом Малюк, как он рассказывал позже, наблюдал из своего кабинета в прямом эфире – через камеры наблюдения на мосту).

Основной результат спецоперации – СБУ не только нанесла репутационный удар по «любимому объекту Путина», но и разрушила ключевой логистический маршрут врага. Это существенно усложнило доставку техники и боеприпасов на южный фронт.

Сегодня особенно интересно посмотреть, как изменилась ситуация в оккупированном Крыму и на Черном море за этот год. Ведь подрыв моста – начало «периода «бавовн» на полуострове. Сегодня там уже привыкли к попаданиям и воздушным тревогам. Мост в июле взлетел в воздух еще раз, а СБУ только за последние месяцы провела целую серию удачных операций против кораблей Черноморского флота РФ (от «Адмирала Макарова» в Севастопольской бухте до танкера SIG в Керченском проливе).

Морские дроны, которые разработали в службе, стали настоящей головной болью для кораблей ЧФ РФ. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на Черном море. Понятное дело: несмотря на выход РФ из «зернового соглашения», корабли продолжают прибывать и выходить из украинских портов. Это еще один показатель бессилия Черноморского флота РФ.

В годовщину подрыва службой Крымского моста можем констатировать, что Украина изменила ситуацию на Черном море. Бог, как известно, любит троицу. Поэтому всем, кто охраняет эту российскую «скрепу», следует помнить: «сезон «бавовн» в оккупированном Крыму будет продолжаться до украинской победы.

Тарас Загородний, censor.net

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