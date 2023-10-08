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В Минске продают квартиру, в которой остановилось время

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  • 8.10.2023, 21:20
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В Минске продают квартиру, в которой остановилось время

За нее просят 120 тысяч долларов.

В совминовском доме на Золотой Горке на продажу выставили большую квартиру, в которой остановилось время. Но не в БССР, а в богатых 2000-х. Здесь и аквариум, и стеклянные столы, и фигурные потолки, и DVD-проигрыватель. При этом, все выглядит хорошо и сегодня. Рассказываем историю этого дома и показываем квартиру в деталях, пишет realt.by.

Дом находится на улице Берестянской, 24. Он стоит на горе и виден даже с проспекта. Вот это место на карте:

Этот дом — одна из первых одинадцатиэтажек Минска. Его построили в 1971 году по проекту заслуженных архитекторов БССР и СССР Сысоева, Кудрявцева и Левина. Здание выделялось не только высотой, но и оригинальными козырьками на крыше, которые напоминают волну. Кстати, первый такой дом построили в 1966 году рядом.

В народе эти дома называют совминовскими. Тут действительно жили и живут высшие чиновники и заслуженные деятели искусства и культуры. Например, белорусская актриса Эвелина Сакуро и народный художник Беларуси, скульптор Иван Миско.

Квартира, выставленная здесь на продажу, находится на третьем этаже. Площадь — 80,1 квадрата. Потолки — 2,73 метра. У нее вот такая планировка:

В квартире сделан добротный ремонт в стиле конца 2000-х начала 2010-х. Рассмотрим его в каждой комнате.

Самая большая комната в квартире — это гостиная-столовая. В зоне гостиной на полу ламинат, в зоне столовой — плитка.

Подоконники — из натурального камня. Есть настоящий аквариум. Можно заметить и другие элементы достатка 2000-х: стеклянные столы, сложный потолок, декоративный камень на стене.

В спальне преобладает дерево и стекло. Можно заметить еще одну часть эпохи 2000-х — DVD-проигрыватель.

Следующая комната — рабочий кабинет. Здесь много книг и компьютер с монитором, которые были самыми продвинутыми лет 15 назад.

Переходим в кухню. И это именно кухня, где готовят, а не едят.

Ванная и туалет раздельные. Выглядят они вот так:

Двери в квартире деревянные. Есть лоджия с выходом из двух комнат. А вот прихожая:

Перемещаемся в подъезд. Как видим, он не темный, в отличие от подъездов обычных советских девятиэтажек. Дом все-таки непростой. А еще в нем в 2023 году сделали капремонт.

За квартиру просят 120 тысяч долларов. Метр получается по 1498 долларов.

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