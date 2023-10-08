Названы профессии, которые наиболее востребованы в Минске 2 8.10.2023, 21:31

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На рынке — дефицит рабочих рук.

Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассказал о ситуации на столичном рынке труда. Служба занятости также обновила список наиболее востребованных профессий, пишет Myfin.

По информации комитета, в активные программы содействия занятости за январь — сентябрь были вовлечены 8886 человек, в том числе 1753 безработных гражданина. На постоянную и временную работу трудоустроено 7552 жителя столицы. Кроме того, обеспечена временная занятость в виде оплачиваемых общественных работ для 1244 человек.

«Организовано обучение неработающих граждан востребованным на рынке труда профессиям. Оказывается финансовая поддержка в виде субсидии на организацию ремесленной деятельности», — сообщили в комитете.

На 1 октября 2023 года заявленная потребность в работниках составила 35 тыс. вакансий, в том числе для трудоустройства по рабочим профессиям — 22,1 тыс. (63%).

В список наиболее востребованных профессий на столичном рынке труда на начало октября по рабочим профессиям вошли:

повар — 1071 вакансия;

водитель автомобиля — 905;

продавец — 740;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 607;

слесарь-ремонтник — 607;

контролер-кассир — 521;

токарь — 469;

слесарь механосборочных работ — 458;

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 435;

маляр — 369.

Среди специалистов наиболее востребованы:

медицинская сестра — 1806;

врач-специалист — 1541;

инженер — 924;

воспитатель — 266;

фельдшер — 259;

бухгалтер — 229;

экономист — 167;

инженер-конструктор — 155;

инженер-технолог — 132;

мастер производственного обучения — 119.

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