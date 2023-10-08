Названы профессии, которые наиболее востребованы в Минске

Названы профессии, которые наиболее востребованы в Минске2
- 8.10.2023, 21:31
- 5,604
На рынке — дефицит рабочих рук.
Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома рассказал о ситуации на столичном рынке труда. Служба занятости также обновила список наиболее востребованных профессий, пишет Myfin.
По информации комитета, в активные программы содействия занятости за январь — сентябрь были вовлечены 8886 человек, в том числе 1753 безработных гражданина. На постоянную и временную работу трудоустроено 7552 жителя столицы. Кроме того, обеспечена временная занятость в виде оплачиваемых общественных работ для 1244 человек.
«Организовано обучение неработающих граждан востребованным на рынке труда профессиям. Оказывается финансовая поддержка в виде субсидии на организацию ремесленной деятельности», — сообщили в комитете.
На 1 октября 2023 года заявленная потребность в работниках составила 35 тыс. вакансий, в том числе для трудоустройства по рабочим профессиям — 22,1 тыс. (63%).
В список наиболее востребованных профессий на столичном рынке труда на начало октября по рабочим профессиям вошли:
повар — 1071 вакансия;
водитель автомобиля — 905;
продавец — 740;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 607;
слесарь-ремонтник — 607;
контролер-кассир — 521;
токарь — 469;
слесарь механосборочных работ — 458;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 435;
маляр — 369.
Среди специалистов наиболее востребованы:
медицинская сестра — 1806;
врач-специалист — 1541;
инженер — 924;
воспитатель — 266;
фельдшер — 259;
бухгалтер — 229;
экономист — 167;
инженер-конструктор — 155;
инженер-технолог — 132;
мастер производственного обучения — 119.