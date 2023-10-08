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Украинская разведка трижды пыталась освободить Энергодар

  • 8.10.2023, 22:31
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Украинская разведка трижды пыталась освободить Энергодар

Операции украинских спецназовцев не дали оккупантам подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

Украинские спецназовцы Главного управления разведки трижды пытались освободить оккупированный Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом заявил командир особого подразделения ГУР Шаман, который лично участвовал в операции, сообщает NV.

Защитники пытались создать на левом берегу плацдарм, который был бы пригоден для дальнейшего освобождения города и прилегающей к нему ЗАЭС.

ГУР проводила операции тогда, когда РФ хотела подсоединить ЗАЭС к своей энергосистеме, что позволило бы закрепиться в регионе. Несколько десятков бойцов ГУР двигались на гражданских быстроходных катерах. Тогда у них еще не было опыта проведения таких операций.

Впервые бойцы высадились возле Энергодара. Тогда им не хватило артиллерийской поддержки. Они пробыли на левом берегу Днепра полдня и отступили из-за давления врага.

«Для ребят психологически было сложно. Ведь ты ночью плывешь по волнам, вода затапливает лодки, ее нужно вычерпывать, пересаживаться на другие плавсредства – и все это происходит под огнем противника», – сказал Шаман.

Во время второй и третьей попыток уже несколько сотен бойцов пытались высадиться на левом берегу Днепра. Тогда участие принимали даже бойцы других стран. Бойцы из Новой Зеландии имели необходимый опыт и могли долго находиться в воде и выполнять задания.

Во время третьей спецоперации оккупанты подвели танки к самому берегу, из-за чего украинским военным не удалось закрепиться.

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