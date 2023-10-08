Президент Израиля: Мы победим, ибо у нас нет выбора 8.10.2023, 22:55

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Ицхак Герцог

фото: global look press

Ицхак Герцог подвел итоги первых суток сопротивления.

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем телеобращении вечером в воскресенье, 8 октября, подвел итог первых суток после террористической атаки, пишет сайт «Детали».

«События этих дней являются частью многогранной и широкомасштабной войны, — заявил президент. — Такая война не заканчивается в мгновение ока. Наши враги сейчас прилагают большие усилия, чтобы посредством кибератак и распространения фейков вселить страх и тревогу в наши сердца. Но есть один неоспоримый факт. Государство Израиль победит, ибо у нас нет выбора».

«Не впадайте в иллюзии, — нас ждут трудные времена, — продолжил президент, — И мы сможем выстоять только если сохраним единство. Давайте сохраним этот дух героизма и то единение друг с другом, которое мы чувствуем в эти дни. — Это наше самое мощное оружие. Пришло время правительство национального единства.».

Далее президент призвал всех вести себя ответственно и избегать распространения слухов и непонятно откуда взявшихся видеороликов, которые зачастую работают на врага, а также следовать инструкциям Службы тыла.

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