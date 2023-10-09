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Первый парень на террористической «деревне»

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 9.10.2023, 5:55
  • 2,554
Первый парень на террористической «деревне»
Сергей Лавров

Лавров и его «дипломаты» не гнушаются встреч и с ХАМАС.

За новостями из Израиля как-то совершенно выпала из фокуса медленно, с одышкой скачущая российская дипломатическая «лошадь».

Министр Лавров, возглавляющий путинскую «дипломатию», известен странными публичным связями. О его скандальном заявлении о признанном в России террористическом «Талибане», что там есть «вменяемые» персонажи, широко известно. За этим заявлением последовала провальная путинская деятельность в Афганистане.

Но нам кажется, что в связи с нападением ХАМАС на Израиль стоит вспомнить, что Лавров и его «дипломаты» не гнушаются встреч и с ХАМАС. Прошлой осенью Лавров принимал в Москве «председателя Политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, находящегося в Москве во главе делегации этого палестинского движения».

Это прямо не министр, а какой-то первый парень на террористической «деревне». Талибан, ХАМАС … Впрочем, сами-то не далеко ушли. Ровня. Пусть и не совсем, но в чем-то существенном точно.

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