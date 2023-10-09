Налоговики хотят по-новому проверять белорусов 9.10.2023, 7:55

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Уже с 2024 года.

Налоговая хочет ввести новшество по проверке доходов и расходов населения. Речь о том, чтобы поднять потолок, при превышении которого будут запрашивать отчет, откуда «лишние» средства. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Налоговики намерены в 2024 году поднять сумму превышения расходов над доходами, при которой они будут запрашивать пояснения, откуда взялись «лишние» деньги.

Со следующего года хотят поднять эту сумму превышения расходов над доходами до 1500 базовых величин (55500 рублей), чтобы налоговики стали запрашивать пояснения, об источниках денег. Ранее эта сумма была в полтора раза меньше — 1000 базовых (37000 рублей).

Налоговая, как планируется, по-прежнему сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при сумме, которая меньше 15 000 базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

Напомним, в 2023 году повысили подоходный налог на превышение расходов над доходами — с 20 до 26%.

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