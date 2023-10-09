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Сильный ветер оставил без электроэнергии 842 населенных пункта

  • 9.10.2023, 8:13
Сильный ветер оставил без электроэнергии 842 населенных пункта

В стране действует оранжевый уровень опасности.

Министерство энергетики подвело итоги непогоды. Последние дни в Беларуси действует оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. В воскресенье его порывы в отдельных регионах достигали 25-30 м/с.

Всего электроснабжения за сутки нарушалось в 842 населенных пунктах.

«Больше всего от последствий непогоды пострадали Бобруйский, Пуховичский, Барановичский, Гомельский, Минский районы. Падение деревьев и веток на линии электропередачи стало основной причиной отключений», – сообщила пресс-служба министерства.

На утро 9 октября проблемы с электроснабжением оставались в 11 населенных пунктах.

В восстановительных работах были задействованы 231 аварийная бригада и 242 единиц техники.

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