Лукашисты рассказали о проникновениях дронов на военные объекты 9.10.2023, 8:16

БПЛА попадали и на государственные объекты.

В Беларуси указом № 297 ввели запрет ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц. Начальник научно-исследовательской части Военной академии подполковник Анатолий Свириденко, который среди прочего занимается вопросами армейского использования БПЛА, рассказал газете «СБ. Беларусь сегодня», чего так испугались власти:

— Запускать их могут с территории как Украины, так и России. Провокации с использованием беспилотников случаются и у наших границ. Да и наши граждане для личных целей стали часто покупать БЛА. Из-за этого участились случаи проникновения дронов на военные и государственные объекты, полеты в запрещенных зонах. Поэтому в целях безопасности появилась необходимость более детально урегулировать полеты, — объяснил Анатолий Свириденко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».