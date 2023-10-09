закрыть
9 октября 2023, понедельник, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты рассказали о проникновениях дронов на военные объекты

  • 9.10.2023, 8:16
Лукашисты рассказали о проникновениях дронов на военные объекты

БПЛА попадали и на государственные объекты.

В Беларуси указом № 297 ввели запрет ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц. Начальник научно-исследовательской части Военной академии подполковник Анатолий Свириденко, который среди прочего занимается вопросами армейского использования БПЛА, рассказал газете «СБ. Беларусь сегодня», чего так испугались власти:

— Запускать их могут с территории как Украины, так и России. Провокации с использованием беспилотников случаются и у наших границ. Да и наши граждане для личных целей стали часто покупать БЛА. Из-за этого участились случаи проникновения дронов на военные и государственные объекты, полеты в запрещенных зонах. Поэтому в целях безопасности появилась необходимость более детально урегулировать полеты, — объяснил Анатолий Свириденко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин