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ISW: Между боевиками «ДНР» и российскими оккупантами вспыхнул конфликт

  • 9.10.2023, 8:23
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ISW: Между боевиками «ДНР» и российскими оккупантами вспыхнул конфликт

Донбасские террористы не хотят воевать.

Один из российских военных блогеров, который называет себя бурятом и заявляет, что воюет в составе 37-й мотострелковой бригаде, ответил на обвинение еще одного военкора в сдаче позиций в районе Новодонецка. Якобы тогда с поля боя бежали россияне, оставив оккупантов из «Каскад» один на один с ВСУ. Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию в рядах армии россиян.

Блогер из Бурятии, ведущий страницу на Z-канале «План Б» уверяет, что такие подразделения «ДНР», как «Каскад», очень редко можно встретить на самой линии фронта. Очень часто в контратаки идут только российские военнослужащие. В то время как очень часто «армию» «ДНР» можно увидеть глубоко в тылу. Также он заявил, что «армия» «ДНР» имеет низкий уровень квалификации и российская армия им попросту не доверяет.

Аналитики из ISW пришли к выводу, что такие заявления со стороны ВС РФ позволяют предположить продолжающийся уже не первый месяц конфликт и трения между «армией» «ДНР» и армией оккупантов. Такие ситуации еще больше усложняя интеграцию «армии» «ДНР» в регулярные силы РФ, которые должны проходить в рамках военных реформ от МО РФ.

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