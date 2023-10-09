закрыть
9 октября 2023, понедельник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Латвии белорусского бизнесмена подозревают в обходе санкций

2
  • 9.10.2023, 8:36
  • 3,198
В Латвии белорусского бизнесмена подозревают в обходе санкций

Он переехал в страну после 2020 года.

Служба государственной безопасности (СГБ) подозревает в возможном нарушении санкций белорусского бизнесмена в Латвии, приехавшего при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) после протестов белорусской оппозиции в 2020 году, сообщает Delfi со ссылкой на программу LTV De facto.

Передача сообщает, что сейчас наложен арест на акции компании Игоря Медведя, чтобы в случае необходимости их можно было конфисковать в будущем. В LIAA заявляют, что компании белорусского предпринимателя была оказана лишь минимальная поддержка, а контактов с ней не было уже год.

Фирма Игоря Медведя SIA Nordwoc зарегистрирована на улице Аудею в Вецриге, где имеет общий почтовый ящик с десятками других компаний. Нет никаких признаков того, что компания сейчас ведет свою деятельность - с ней невозможно связаться, а сайт не работает уже несколько недель. В Регистре предприятий можно узнать, что все доли капитала SIA Nordwoc арестованы Службой госбезопасности.

Программа поясняет, что СГБ применяет арест к долям капитала крайне редко. В случае с SIA Nordwoс это было сделано в июле 2023-го. В СГБ никаких комментариев по этому поводу не дают.

Журналистам LTV стало известно, что владелец компании Медведь подозревается в нарушении санкций, установленных Евросоюзом, и в незаконном перемещении товаров стратегического значения через границу Латвии, что совершалось в большом количестве и в группе по предварительному сговору.

В Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA) заявили, что фирме Norwdoc была предоставлена налоговая скидка в размере более 20 тысяч евро по программе поддержки стартапов. Но компания не выполнила требования закона и поэтому в итоге не получила поддержку.

А в ноябре прошлого года государство примерно за 8000 евро оплатило фирме SIA Norwdoc возможность разместить рекламу на выставке Smart City Expo в Барселоне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин