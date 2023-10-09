ЦАХАЛ атаковал штабы террористов в секторе Газа 1 9.10.2023, 8:41

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Атаковано более 500 объектов за ночь.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 9 октября были атакованы более 500 стратегических объектов террористических организаций в секторе Газы. Для нанесения ударов были задействованы истребители, вертолеты, беспилотная авиация, артиллерия, пишет newsru.co.il.

В списке атакованных целей – семь оперативных штабов террористической организации ХАМАС и один оперативный штаб террористической организации «Исламский джихад». Были нанесены удары по высотным зданиям, в одном из которых располагался военный штаб ХАМАСа, в другом – штаб военно-морских сил ХАМАСа.

В районе Бейт-Хануна (на севере сектора) уничтожены три туннеля террористов.

Ударами с воздуха уничтожены оперативные объекты боевиков ХАМАСа, один из которых находился в мечети.

Был нанесен удар по зданию, которое по сути являлось казармой боевиков «Исламского джихада».

Утром 9 октября источники в Газе сообщили о возобновлении интенсивных ударов по целям к востоку от города Газа. Израильские ВВС продолжают бомбить объекты террористов.