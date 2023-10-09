закрыть
9 октября 2023, понедельник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ атаковал штабы террористов в секторе Газа

1
  • 9.10.2023, 8:41
  • 5,208
ЦАХАЛ атаковал штабы террористов в секторе Газа

Атаковано более 500 объектов за ночь.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 9 октября были атакованы более 500 стратегических объектов террористических организаций в секторе Газы. Для нанесения ударов были задействованы истребители, вертолеты, беспилотная авиация, артиллерия, пишет newsru.co.il.

В списке атакованных целей – семь оперативных штабов террористической организации ХАМАС и один оперативный штаб террористической организации «Исламский джихад». Были нанесены удары по высотным зданиям, в одном из которых располагался военный штаб ХАМАСа, в другом – штаб военно-морских сил ХАМАСа.

В районе Бейт-Хануна (на севере сектора) уничтожены три туннеля террористов.

Ударами с воздуха уничтожены оперативные объекты боевиков ХАМАСа, один из которых находился в мечети.

Был нанесен удар по зданию, которое по сути являлось казармой боевиков «Исламского джихада».

Утром 9 октября источники в Газе сообщили о возобновлении интенсивных ударов по целям к востоку от города Газа. Израильские ВВС продолжают бомбить объекты террористов.

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин