Это одна война
- Михаил Подоляк
- 9.10.2023, 8:52
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Все на шахматной доске связано.
Нет сомнений в том, что конфликт между Израилем и Палестиной, разгоревшийся с новой силой после терактов ХАМАС, имеет тысячелетнюю историю.
В этом отношении Ближний Восток часто сравнивают с пороховой бочкой и восточными Балканами.
Однако надо понимать, что момент, когда разгорелось пламя, был выбран не случайно. Акция была хорошо продумана.
И за сегодняшними действиями ХАМАС торчат не только уши Ирана.
Нападение ХАМАС на Израиль является продолжением атаки на Запад и глобальную систему безопасности.
И это атака в момент дискуссий о помощи Украине и активного политического процесса в США.
Давление на Украину и союзников растет. Но мы должны выдержать эту бурю и оставаться стойкими и сплоченными.
А если кто-то смеется над тем, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия в Украину, то он не понимает.
Это одна война. Все на шахматной доске связано.
И если ты не поможешь нам победить сегодня – завтра не будешь смеяться.
Михаил Подоляк, X