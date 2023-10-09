Это одна война Михаил Подоляк

9.10.2023, 8:52

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Михаил Подоляк

Все на шахматной доске связано.

Нет сомнений в том, что конфликт между Израилем и Палестиной, разгоревшийся с новой силой после терактов ХАМАС, имеет тысячелетнюю историю.

В этом отношении Ближний Восток часто сравнивают с пороховой бочкой и восточными Балканами.

Однако надо понимать, что момент, когда разгорелось пламя, был выбран не случайно. Акция была хорошо продумана.

И за сегодняшними действиями ХАМАС торчат не только уши Ирана.

Нападение ХАМАС на Израиль является продолжением атаки на Запад и глобальную систему безопасности.

И это атака в момент дискуссий о помощи Украине и активного политического процесса в США.

Давление на Украину и союзников растет. Но мы должны выдержать эту бурю и оставаться стойкими и сплоченными.

А если кто-то смеется над тем, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия в Украину, то он не понимает.

Это одна война. Все на шахматной доске связано.

И если ты не поможешь нам победить сегодня – завтра не будешь смеяться.

Михаил Подоляк, X

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