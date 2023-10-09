закрыть
9 октября 2023, понедельник, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Это одна война

  • Михаил Подоляк
  • 9.10.2023, 8:52
  • 6,226
Это одна война
Михаил Подоляк

Все на шахматной доске связано.

Нет сомнений в том, что конфликт между Израилем и Палестиной, разгоревшийся с новой силой после терактов ХАМАС, имеет тысячелетнюю историю.

В этом отношении Ближний Восток часто сравнивают с пороховой бочкой и восточными Балканами.

Однако надо понимать, что момент, когда разгорелось пламя, был выбран не случайно. Акция была хорошо продумана.

И за сегодняшними действиями ХАМАС торчат не только уши Ирана.

Нападение ХАМАС на Израиль является продолжением атаки на Запад и глобальную систему безопасности.

И это атака в момент дискуссий о помощи Украине и активного политического процесса в США.

Давление на Украину и союзников растет. Но мы должны выдержать эту бурю и оставаться стойкими и сплоченными.

А если кто-то смеется над тем, что нападение на Израиль приводит к призывам вернуться к поставкам оружия в Украину, то он не понимает.

Это одна война. Все на шахматной доске связано.

И если ты не поможешь нам победить сегодня – завтра не будешь смеяться.

Михаил Подоляк, X

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин