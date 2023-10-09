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Под Поставами женщина, потерявшаяся в лесу, удивила спасателей

  • 9.10.2023, 9:23
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Под Поставами женщина, потерявшаяся в лесу, удивила спасателей

Ее искали и милиционеры, и лесники.

В лесу под Поставами на минувшей неделе потерялась женщина, которая приехала собирать грибы и пропала. Ее целый час искали спасатели, милиционеры, лесники, а когда нашли, грибница была очень удивлена: оказалось, она и не подозревала, что стала причиной переполоха. О курьезном случае написал Kraj.by.

В минувший четверг в МЧС сообщили о 35-летней женщине, потерявшейся в лесу возле деревни Вороны Поставского района. Искать ее выдвинулись 15 человек — спасатели, милиционеры, лесники, а также шесть единиц техники. Чуть больше через час пропавшую нашли, в медицинской помощи она не нуждалась.

Лесник Андрей Шувалов, принимавший участие в операции, рассказал, что сама женщина была очень удивлена встрече с поисковым отрядом:

— К нам за грибами из Постав приехала семья — мать со своими взрослыми детьми. Вот эта заблудившаяся — одна из детей. Родственники ее потеряли примерно около 13.00. Сначала занялись поисками самостоятельно, а потом, когда поняли, что не найдут, обратились к спасателям МЧС и в милицию. Мы тоже подключились. Когда женщину нашли, она очень удивилась, что ее вообще искали. Увлеклась тихой охотой и даже сама не знала, что ее ищут. Зато полное ведро грибов за это время успела набрать.

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