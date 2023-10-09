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Cможет ли «мафиозная диктатура» из Никарагуа развести Лукашенко на деньги?

  • 9.10.2023, 9:44
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Cможет ли «мафиозная диктатура» из Никарагуа развести Лукашенко на деньги?

C кем белорусский правитель ведет дела.

В последние месяцы активно развиваются отношения Беларуси и Никарагуа. «Салідарнасць» рассказывает о личностях, до сотрудничества с которыми скатился режим Лукашенко. И задаемся вопросом, сможет ли «мафиозная диктатура» развести Минск на деньги.

«Несомненно, наши народы, правительства – братья»

Коротко перечислим основные события в процессе активного развития отношений между Беларусью и Никарагуа.

Ноябрь 2022 года: делегация Никарагуа во главе с министром транспорта посетила ОАО «Амкодор».

февраль 2023-го: в Москве провели переговоры послы Беларуси и Никарагуа в РФ.

май 2023-го: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом. Тот передал правителю Беларуси «большой привет от команданте Даниэля Ортеги» (об этом персонаже – ниже). Тогда же Беларусь подписала с Никарагуа соглашение о предоставлении экспортных кредитов на закупку белорусской техники.

июль 2023-го: глава МИД Беларуси Сергей Алейник совершил визит в Никарагуа, где встретился с президентом Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо Самбрана. Представители правительств подписали соглашение об отмене виз. «МТЗ», «МАЗ» и «Амкодор» подписали контракты на поставки своей техники.

октябрь 2023-го: председатель Национальной ассамблеи Никарагуа Арлинг Патрисия Алонсо Гомес совершила визит в Минск, где заявила: «Несомненно, наши народы, правительства – братья».

«Мафиозная диктатура» в Никарагуа: семья контролирует власть и предприятия, народ – в нищете

А теперь поближе познакомимся с руководством Никарагуа, с которым Минск решил навести мосты. При изучении биографии президента Даниэля Ортеги невольно возникает вопрос: почему он и Лукашенко пытаются подружиться только сейчас? В судьбах двух правителей много общего. Судите сами.

В 1979 году Даниэль Ортега привел народные массы к победе в Сандинистской революции. Во второй половине 1980-х он был президентом, но затем надолго оказался в оппозиции. Во власть Ортега вернулся в 2007 году и больше ее из рук не выпускает.

Как и Лукашенко, он добился отмены ограничений на количество президентских сроков. Бывший революционер превратился в классического диктатора: в стране давно идут политические репрессии.

В 2018 году после объявления пенсионной реформы и повышения налогов в Никарагуа прошли массовые протесты с участием сотен тысяч человек. Режим закатал протест в асфальт: погибли сотни, десятки тысяч вынуждены были уехать из страны.

В 2021 году в Никурагуа президентские «выборы» прошли после того, как все основные оппоненты Ортеги оказались за решеткой. В начале 2023 года под давлением Соединенных Штатов были освобождены и выдворены в США более 200 политзаключенных. После того, как они покинули страну, власти стали лишать их гражданства и имущества.

Кое в чем Ортега Лукашенко даже переплюнул. Например, еще в 2008 году по просьбе России признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Политик известен также тем, что насиловал свою приемную дочь. Став взрослой, Зольамерика Нарвес Мурильо рассказала журналистам всю жестокую правду.

Под стать диктатору и его супруга Росарио Мурильо, которая является вице-президентом страны. Существует мнение, что с учетом дряхления мужа именно она в последние годы проводит в стране репрессии. Росарио Мурильо также известна тем, что увлекается оккультизмом. Католические священники называют ее «ведьмой».

Эта дама очень энергичная. Человек, по всей видимости, об этом можно судить и по ее выступлениям, психически неуравновешенный, очень грубый и жестокий.

Супруги превратили Никарагуа в семейную диктатору: у них 8 детей (6 общих), многие из которых занимают руководящий посты – во власти и бизнесе. Например, государственным телевидением управляет старший сын Рафаэль Антонио Ортега.

А главу белорусского МИД при визите в страну встречал Лауреано Ортега, спецпредставитель и советник президента по вопросам международного сотрудничества.

Это действительно мафиозная диктатура. Самых общих признаков такой диктатуры два. Во-первых, полное отсутствие властных институтов, когда государство превращается в систему частной власти, подчиненную только одной группе. В данном случае – это семейная диктатура. И второй признак – это единство власти и собственности.

Власти Беларуси готовы выдать Никарагуа экспортные кредиты, но расплатятся ли с Минском?

Сегодня Никарагуа состоит в глубочайшем экономическом кризисе, значительная часть населения живет за чертой бедности. Никарагуа уступает в своем регионе по уровню нищеты только Гаити.

И вот с этой страной белорусские власти заключили контракты на поставки техники, предусмотрев возможность выделения экспортных кредитов. Расплатятся ли за них с Минском? Очевидно, что это очень большой вопрос.

Вероятно, власти Никарагуа пришли в Беларусь, т.к. здесь их плохо знают. Чуть лучше их знают в России, где готовы давать деньги взамен на международную поддержку. Так, в 2020 году РФ в рамках Всемирной продовольственной программы ООН направила Никарагуа и Кубе $10 млн на развитие системы школьного питания.

А два года назад РФ безвозмездно передала Никарагуа 250 автобусов «ГАЗ» при условии закупки еще 300 единиц. Их действительно купили, но, конечно, не за свои деньги, а за счет заема у «Росэксимбанка»…

Посмотрим, удастся ли мафиозной семейной диктатуре из Центральной Америки развести режим Лукашенко.

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