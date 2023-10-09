Генштаб ВСУ сообщил о новых провалах россиян на фронте 9.10.2023, 9:55

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Утренняя сводка.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, за прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими оккупантами было 37 боевых столкновений.

На Марьинском и Авдеевском направлениях противники совершили около 15 атак возле Марьинки, Новомихайловки и Авдеевки Донецкой области и потерпели неудачи, сообщил в понедельник утром, 9 октября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

По его данным, на Запорожском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области. На Бахмутском направлении отражены атаки захватчиков севернее Андреевки, Клещиевки и Богдановки.

«...на Купянском направлении наши защитники отразили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области», - отмечается в сводке.

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