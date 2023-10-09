«Заклинило пушку, пулемет не стрелял»: российский военный пожаловался на командование 2 9.10.2023, 10:18

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Едва не плача оккупант рассказал, какие приказы ему отдавали во время штурма.

Российский наводчик БМП пожаловался на командование армией РФ, заставляющее «несчастных солдат» любой ценой идти вперед во время штурмов. В то же время сам он беспринципно продолжил бы следовать такому приказу, если бы в один момент его не накрыли ВСУ.

Слезные признания захватчик попытался выдать на допросе в украинском плену. Как пишет obozrevatel.com, видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

Мужчина с полуперебинтованным лицом на кадрах – оператор-наводчик боевой машины пехоты из 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Анпилов Александр Александрович. Он рассказал о том, как неудачно попытался штурмовать позицию украинских военных.

«Я сделал три-четыре выстрела одиночным темпом и у меня заклинило пушку. Пулемет тоже почему-то не стрелял. Взялся «закачивать» пушку, услышал и почувствовал удар, как мне показалось, в башню – и машина остановилась», – вспомнил захватчик.

Тогда его боевая машина была уничтожена, к тому же вместе с водителем. Сам оккупант получил по лицу собственным прицелом, который слетел от удара, и тот потерял сознание.

Очнулся россиянин уже в полностью горящей машине. Он вылез сам и пытался спасти товарища, но тщетно, потому что тот уже был «200-м».

Здесь Анпилов пожаловался на свое командование, которое в такой ситуации только и посоветовало: «Держитесь! Нечего рассиживаться, идите вперед».

«Те, кто воспользовался этим советом, были немедленно уничтожены», – едва не плача признался оккупант, которому удалось выжить только благодаря плену.

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