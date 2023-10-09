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Начальник фирмы «заминировал» самолет, чтобы срочно улететь из Москвы в Минск

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  • 9.10.2023, 10:34
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Начальник фирмы «заминировал» самолет, чтобы срочно улететь из Москвы в Минск

Он опаздывал на юбилей к отцу.

Белоруса приговорили к аресту за сообщение в «Белавиа» о бомбе на борту самолета Москва — Минск. Он объяснил, что опаздывал на юбилей к отцу и перенервничал, а сотрудники авиакомпании не желали войти в его положение и задержать рейс. Подробности истории рассказали «Минск-Новости».

Утром 1 марта белорус застрял в двухчасовой пробке по дороге в московский аэропорт «Шереметьево» и критически опаздывал на рейс в Минск. Ему обязательно нужно было попасть на родину вовремя, чтобы успеть на юбилей к отцу. К слову, купленный им билет не подлежал возврату.

Мужчина позвонил в авиакомпанию «Белавиа» с просьбой задержать вылет, но ему объяснили, что это невозможно.

— В кол-центр позвонил гражданин и сообщил: мол, по не зависящим от него обстоятельствам не успевает пройти регистрацию. Зная, что она прекращается за 40 минут до вылета, попросил задержать рейс. Я сказала, что ничем помочь не могу. Мужчина ответил: «В таком случае хочу вас предупредить — на борту самолета находится бомба» — и положил трубку, — рассказала в суде оператор кол-центра.

На всякий случай белорус отправил в авиакомпанию еще и электронное письмо о бомбе на борту «Боинга», который должен был вот-вот вылетать в Минск, — так он надеялся все-таки «затормозить» самолет. Рейс тогда действительно отложили ради проверки информации, и мужчина на него даже успел. Но на торжество к отцу все равно не попал — в белорусском аэропорту лжеминера задержали.

Мужчине 40 лет, он работает руководителем отдела продаж в частной компании и ранее не был судим. Уже в ходе следствия он признал вину и во всем раскаялся, а свой поступок объяснил эмоциональным всплеском из-за пробок и нежеланием сотрудников «Белавиа» войти в его положение.

— Я знал установленные правила регистрации на рейс, однако не успел пройти ее онлайн за два часа до вылета, поскольку не предполагал, что поездка в такси затянется на несколько часов из-за пробок, — рассказал лжеминер.

Суд признал белоруса виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 340 УК) и назначил наказание в виде трех месяцев ареста.

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