Военный эксперт: Путин подтолкнул ХАМАС к нападению на Израиль 1 9.10.2023, 10:30

4,664

Это часть стратегии Кремля.

Агрессия террористов призвана отвлечь внимание Белого дома от войны в Украине. Такое мнение сайту в статье для vesty.co.il выразил полковник запаса, боевой офицер британской армии Ричард Кэмп.

События, произошедшие на юге Израиля 7 октября, - не внезапная атака, предпринятая кучкой террористов, а нечто гораздо более масштабное. Руки, подтолкнувшие убийц к нападению, находятся в Москве.

Почему агрессия ХАМАСа выгодна России? На протяжении более чем полутора лет американская администрация и европейские лидеры больше всего опасались эскалации войны в Украине и перерастания ее в мировую войну. Теперь они получили взрыв на Ближнем Востоке.

Это часть стратегии Путина. Избегая прямой конфронтации с НАТО, российский президент разжигает другие конфликты - между Арменией и Азербайджаном, Сербией и Косово, в Западной Африке, а теперь и в Израиле.

Нестабильность в разных частях света должна отвлечь внимание и ресурсы США от войны в Украине. Напомним о том, что не так давно американцы вывезли из Израиля большие запасы оружия и передали их Украине. Если война с ХАМАСом затянется, США придется доставлять на израильские склады оружие и боеприпасы, которые изначально были предназначены Украине для войны с Россией.

Ранее Россия воспользовалась иранскими беспилотниками для ударов по украинским городам. Теперь Москва толкает Тегеран на применение ударных дронов против Израиля.

В этом смысле иранский режим - самый подходящий партнер. Его лидеры неоднократно грозились уничтожить Израиль и США, иранцы поддерживают террористов как в секторе Газы, так и в Ливане. Тегеран на протяжении многих лет финансировал поставки оружия ХАМАСу и Исламскому джихаду, стоял за подготовкой боевиков в секторе Газы, Иудее и Самарии.

Кремль, в свою очередь, поддерживает тесные контакты с палестинскими террористами еще с советских времен, когда Путин, тогда офицер КГБ, встречался с ближневосточными экстремистами в Дрездене.

Главари ХАМАСа, включая Исмаила Ханию, которые сейчас возглавляет политбюро этой террористической организации, с начала войны в Украине совершили серию визитов в Москву. Они встречались с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В марте 2023 года в Москве побывала делегация Исламского джихада во главе с Зиядом ан-Нахалой. Желанными гостями в российской столице были и эмиссары Хизбаллы, боевики которой воевали плечом к плечу с россиянами в Сирии. Террористическая организация шейха Насраллы помогает РФ обходить западные санкции. Как утверждают в министерстве финансов США, вознаграждением за помощь могло быть российское оружие.

Иран, сыгравший ключевую роль в нападении ХАМАСа на Израиль, незадолго до начала террористического рейда получил мощный стимул: администрация Байдена разморозила иранские активы на сумму 6 млрд долларов. Активы вернулись в руки Ирана, несмотря на продолжающуюся работу тегеранского режима по созданию ядерного оружия и поддержку этим режимом террористических и дестабилизирующих сил на Ближнем Востоке и за его пределами. Иранцы также поддерживают и оправдывают военные преступления российской армии в Украине.

Если нападение на Израиль не убедит Байдена в том, что задабривать Иран опасно, то его уже ничто в этом не убедит. Иран и Россия, поддерживая агрессию ХАМАСа, видели, как президент США намеренно дистанцировался от израильского правительства на протяжении многих месяцев. Его однозначное заявление в поддержку Израиля прозвучало, увы, слишком поздно.

То, что чудовищные события 7 октября стали результатом провала разведки, - совершенно очевидно. Но это еще и результат ослабления потенциала сдерживания. Израильское правительство должно заново оценить баланс между сдерживанием и превентивными действиями против террористов. Следует принять во внимание то, что боевики ХАМАСа действуют не сами по себе, за ними стоят две державы - Россия и Иран.

До сих пор ЦАХАЛ наносил удары по целям в Газе крайне сдержанно. Этому есть объяснение - в Израиле опасались международного осуждения, резолюций ООН, враждебных кампаний в СМИ, которые никогда не упускали случая заклеймить еврейское государство за то, что оно смеет себя защищать. И именно поэтому удары не наносились до того, как террористы предпринимали новую атаку.

Нападение, совершенное 7 октября, меняет правила игры. Теперь у Израиля просто не осталось выбора. Против террористических группировок должны быть пущены в ход самые жесткие методы, от применения которых израильтяне старательно воздерживались. Чем сильнее будут удары по позициям боевиков, тем выше риск жертв среди гражданского населения сектора Газы, особенно если учесть, что террористы используют мирных жителей в качестве живого щита.

Однако жесткие методы необходимы для защиты гражданского населения Израиля. И потому израильское политическое руководство должно дать не разовую, а долгосрочную санкцию на использование этих методов. Необходимо проявить настоящие лидерские качества, чтобы выстоять перед антиизраильской волной, которую поднимают западные СМИ, так называемые правозащитники и их друзья в университетах.

В создавшейся ситуации Израиль не может позволить себе проявления слабости. Дело не только в необходимости защищать своих граждан. Безопасность многих государств региона - Египта, Иордании, ОАЭ - зависит от израильской военной мощи. Именно поэтому Саудовская Аравия ведет сейчас переговоры о нормализации отношений с Израилем. Возможно, переговоры заставили Россию и Иран активизировать своих сателлитов в Газе и Ливане.

Москва и Тегеран стремятся дестабилизировать Ближний Восток, ввергнуть регион в нескончаемую войну. Последнее, что им нужно, - это мир между израильтянами и саудовцами. Очевидно, Израилю следует учесть роль России и Ирана в развязанной ХАМАСом войне при определении своего дальнейшего внешнеполитического курса.

После вторжения в Украину к РФ стали относиться как к врагу западной демократии. Точно так же Западу следует относиться к Ирану и его сателлитам. Если западный мир не хочет вступать с ними в конфронтацию, пусть окажет самую мощную поддержку Израилю, который выполняет сейчас работу за американцев и европейцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».