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В Минске начали включать отопление

  • 9.10.2023, 11:10
В Минске начали включать отопление

Уже и в жилых домах.

В Минске сегодня начался отопительный сезон в жилых домах. Решение включить отопление в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования, театрах принято сегодня в Мингорисполкоме.

В пресс-службе комитета предупредили, что подача тепла в жилфонд происходит не одномоментно. Пуск занимает 3-5 дней.

Социальные объекты Минска, в том числе учреждения здравоохранения и образования, начали отапливать еще в пятницу, 6 октября.

В прошлом году отопление в жилом фонде в Минске включили 28 сентября.

Отопительный сезон начинается и в других городах. В Гомеле сегодня тепло начнут подавать в социальные объекты.

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