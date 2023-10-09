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Максим Галкин: Горжусь тем, что я израильтянин

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  • 9.10.2023, 11:47
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Максим Галкин: Горжусь тем, что я израильтянин

Известный шоумен и его жена Алла Пугачева останутся в Израиле, несмотря на атаку ХАМАС.

Проживающий в Тель-Авиве (Израиль) российский шоумен Максим Галкин 9 октября в Instagram разместил ролик, в котором заявил, что они с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми не будут уезжать из страны после нападения боевиков террористической палестинской организации ХАМАС.

«Больше полутора лет назад мы с семьей уехали из России. Сколько бы ни пытались назвать наш отъезд бегством – это неправда. Бегут от угрозы. Нам ничего не угрожало. Как и России ничего не угрожало в феврале 2022 года. Почему мы уехали, я объяснять не буду, а дуракам повторять бесполезно, – сказал Галкин. – Уехали в Израиль. Это был осознанный выбор. Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. И мы можем жить в одной из 27 семи прекрасных европейских стран без проблем хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что мне здесь спокойно, потому что мы с Аллой чувствует себя своими, не чужими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я – еврей по маме. Это часть меня, поэтому мы выбрали Израиль. И ни одну минуту об этом не жалели. И сегодня, в эти трудные, горестные дни мы здесь, и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть".

По словам Галкина, они с женой и детьми хотят поддержать израильский народ своим присутствием. Он подчеркнул, что аэропорты переполнены туристами, но сами израильтяне не улетают. 

«Мы гордимся, что теперь имеем отношения к такой сплоченной нации. Государству, где патриотизм – понятие не дутое. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну и воевать за нее с оружием в руках", – подчеркнул артист.

Галкин добавил, что если бы были основания к тому, что он мог и сам защитить Израиль, он бы пошел в армию.

«Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну: я буду сдавать кровь, помогать. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой здесь», – сказал он.

По словам Галкина, его дети учатся в школе на иврите «как новоиспеченные израильтяне», а он сам также изучает этот язык.

«Вы не представляете, какая гордость у меня сейчас за эту маленькую страну, которая в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт. Здесь нет различия между рядовыми гражданами и детьми высокопоставленных чиновников. Вот это патриотизм, – отметил он. – И я горжусь тем, что я израильтянин. Уверен, придет время, и я буду так же гордится, что я россиянин. Сейчас какая-то пересменка в России с приоритетами и моральной этикой. Ну ничего, доживем и до других времен».

Шоумен добавил, что уверен в победе Израиля.

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