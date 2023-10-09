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Прокурор запросил для Полины Шарендо-Панасюк год колонии

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  • 9.10.2023, 11:50
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Прокурор запросил для Полины Шарендо-Панасюк год колонии
Полина Шарендо-Панасюк

Срок заключения активистки должен был закончиться еще 6 августа.

В Речицком суде возобновился суд над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк.

Прокурор запросил для политзаключенной год колонии за «неповиновение администрации».

Сегодня будет вынесен приговор для политзаключенной.

В 2021 году Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы, обвинив в применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении, а также в оскорблении Александра Лукашенко. В апреле 2022 года она получила еще один год колонии по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Этот срок должен был закончиться 6 августа, но на женщину завели еще одно дело за «неповиновение».

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