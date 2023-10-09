Дети «ябатек», критикующих Запад, предпочитают Европу и США 3 9.10.2023, 12:18

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На режим никто не хочет работать.

Как выяснили журналисты, дочь одиозного «депутата» Андрея Савиных живет в Великобритании — при том, что он строит карьеру на критике Запада.

Судя по информации в профиле Елизаветы Савиных в социальной сети LinkedIn, с сентября 2022 года и по настоящее время она работает менеджером по разработке решений в области борьбы с отмыванием денег британской финансово-технической корпорации Quantexa.

UDF напоминает о том, у кого еще из работающих на режим Лукашенко есть дети на Западе, и поинтересовался у эксперта: почему руководство страны допускает такое двуличие?

Андрей Муковозчик, одиозный колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня», переплюнул сам себя в марте текущего года, когда во время послания Лукашенко «парламенту» публично предложил ему:

«Я хочу спросить у вас как у главы государства: не пора ли нам ощетиниться, не пора ли нам со школы начинать учить детей, что все, что говорит англосакс, – это вранье, неправда, желание подчинить, желание отнять. Не пора ли нам с предмета «Человек и мир» вкладывать нашим детям в головы понятие, как раньше было «немец – это фашист», то сейчас – «англосакс – это неонацист»?».

Каково же было удивление, что дочь пропагандиста от первого брака Мария работает в химической сфере в США – у «неонацистов» по версии ее отца. Когда у Муковозчика спросили, как так вышло, он, по сути, ушел от ответа.

Много критикует Запад и генерал Олег Белоконев, в прошлом начальник Генштаба, а ныне председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности «палатки». Приведем несколько недавних его заявлений:

«На Западе никак не могут понять, что наши страны не станут танцевать под дудку заокеанских демократий. За это нас душат запретами и ограничениями, обливают грязью клеветы».

«Пусть их демократия, которой у них никогда не было, им поможет. Особенно зимой».

Однако в конце прошлого года BYPOL выпустил видео, в котором утверждалось, что дочь Белоконева подолгу живет в Италии. Белоконев эту информацию никак не комментировал.

«В Беларуси и так нет очереди из желающих слушать Лукашенко и преданно работать на него»

Координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко в комментарии UDF отметил, что, по его мнению, претензии в адрес работающих на режим Лукашенко в связи с наличием детей на Западе выглядят несколько натянутыми.

«Дети, конечно, не отвечают за родителей, они не выбирали, у кого рождаться. И дети совершенно не обязаны повторять карьерный или идеологический опыт родителей. Они не обязаны оглядываться на родителей, если хотят жить и работать на Западе, и не обязаны их публично осуждать за пещерные взгляды. И наоборот – родители не могут отвечать за своих взрослых детей. Может, Муковозчику и не хотелось, чтобы его дочь жила в США, но что он может с этим поделать?», – сказал Можейко.

При этом он констатировал, что белорусская ситуация отличается от российской.

«Там сплошное лицемерие. И родители, и дети вместе радостно отдыхают на Западе, где-нибудь на итальянских озерах, а потом рассказывают дома, какой Запад коварный. Наверное, у белорусских официальных лиц и пропагандистов попросту нет таких денег, чтобы проводить часть жизни на Западе», – считает Можейко.

Если говорить о случаях с Савиных и остальными, почему руководство страны допускает такое двуличие?

«В Беларуси и так нет очереди из желающих слушать Лукашенко и преданно работать на него. Отказаться в нынешней ситуации от таких ярых сторонников режима как депутат Савиных или пропагандист Муковозчик не представляется возможным. Иначе рядом с Лукашенко может вообще никого не остаться. Может быть в глазах Лукашенко у части его сторонников биография не идеальная, но что поделаешь», – отметил Можейко.

Сам руководитель Беларуси заявлял, что не хочет, чтобы его младший сын учился на Западе. Чего он опасается?

«На самом деле, даже если представить ситуацию, что Николай учился бы на Западе, это еще не гарантировало бы, что его взгляды сильно изменились бы. Как известно глава Северной Кореи Ким Чен Ын учился под псевдонимом в Швейцарии, но не сказать, что это сказывается на его правлении сегодня», – напомнил Можейко.

Он также констатировал, что белорусские элиты очень не публичны, и оценить взгляды их детей не представляется возможным.

«Мы даже не знаем, какие интересы, какие взгляды у Николая Лукашенко, что уж говорить об остальных», – отметил Можейко.

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