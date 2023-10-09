ЦАХАЛ: Главарь ХАМАС Яхья Синвар — покойник 9.10.2023, 12:29

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Представитель израильской армии заявил, что верхушка террористов будет ликвидирована.

Военное и политическое руководство ХАМАС уязвимо и обречено. Лидер палестинской группировки Яхья Самвар будет ликвидирован. Об этом заявил представитель сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Дэниэль Хагари.

«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв», — приводит его слова The Times of Israel. Военное и политическое руководство ХАМАС и его активы «уязвимы и обречены».

Яхья Синвар — один из основателей военного крыла ХАМАС. Он стал лидером организации в 2017 году. Накануне израильская армия нанесла удар по его дому.

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