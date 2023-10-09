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Лукашенко срочно нужны деньги

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  • 9.10.2023, 12:51
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Лукашенко срочно нужны деньги

Диктатор просил о финансовой помощи жену вице-премьера РФ.

Александр Лукашенко 9 октября встретился с супругой вице-премьера правительства России Андрея Белоусова Вероникой Никишиной, которая по совместительству является генеральным директором АО «Российский экспортный центр».

«В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша эта мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией», — приводит слова политика его пресс-служба.

«Поэтому мне очень важно было с вами встретиться, обсудить вопросы. Может, вы что-то предложите. Не может, а точно. У вас опыт в этом плане есть. Ну и чтобы наш главный экономист в стране слышал наши разговоры (на встрече также присутствовал первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим.) и предпринял множество усилий по поддержке направлений нашего сотрудничества», — подчеркнул Лукашенко.

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