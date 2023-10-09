«Женщин насиловали прямо рядом с телами их друзей» 9.10.2023, 12:54

Страшная правда от выживших после атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль.

В пятницу, 6 октября, в израильском кибуце Реим в 5 километрах от сектора Газа начался фестиваль электронной музыки Supernova. Организаторы были известны аналогичным крупным опен-эйром в Бразилии, поэтому и на этот рейв съехались любители музыки транс из разных стран. Три сцены, фудкорт, палаточный городок. Праздник «друзей, любви и бесконечной свободы» должен был продолжаться все выходные. Но утром субботы площадку атаковали боевики ХАМАС, прорвавшиеся через границу. Были убиты как минимум 260 человек, многих забрали в заложники. Известное израильское издание The Tablet поговорило с выжившими — они рассказали о пережитом кошмаре.

«Я провел 12 часов, разговаривая с израильтянами, которые были на фестивале Supernova, — пишет автор материала Лиэль Лейбовиц, редактор журнала. — Их свидетельства, как вы можете представить, очень эмоциональны. По крайней мере один из них прервался на середине разговора и не смог продолжать».

Атака началась в семь утра, вечеринка была в самом разгаре, и большинство людей были пьяны. Сначала они услышали громкий взрыв, который приняли за очередной бесцельный ракетный обстрел, которые нередки на юге Израиля. Но затем взрывы стали громче и чаще, не прекращались около пяти минут. Музыку остановили, и полицейские, охранявшие несколько тысяч рейверов, стали подталкивать их покинуть площадку.

В этот момент к месту уже приближались террористы на пикапах с военной маркировкой ХАМАС.

Началась стрельба. Многие были расстреляны на месте. На данный момент на площадке рейва обнаружено 260 тел.

Остальные бросились бежать по плоской равнине пустыни Негев, где нет почти никаких укрытий. Увидев это, террористы стали нагонять и окружать их. Одних убивали, других хватали и связывали, забирая в заложники.

«Я видел кадры, как мужчину схватила группа арабских детей. Им лет по 16−17, это дети, но это уже и молодые мужчины. Они держали этого парня, а он смотрел, как его девушку грузят на мотоцикл и увозят», — говорит один из выживших.

Речь идет о девушке китайского происхождения по имени Ноа. Позже посольство Израиля в Китае подтвердило, что девушка родилась в Пекине и училась в Израиле, вероятно, имела два гражданства. Видео с ней широко разошлось в соцсетях.

«Один бог знает, что ей предстоит пережить. На месте рейва женщин насиловали прямо рядом с телами их друзей», — говорит выживший.

Часть жертв изнасилований, судя по всему, затем убили. Остальных забрали в Газу. Издание пишет, что в интернете есть фотографии нескольких женщин, вынужденно идущих вместе с «парадом» по улицам города. Между ног у них текла кровь.

Один из выживших позже в тот же день вернулся на место трагедии в поисках своих друзей. Он срывающимся голосом рассказывал о том, что видел. Об изуродованных телах, в основном молодых женщин. О полураздетых трупах, многие из которых, очевидно, были расстреляны в упор. Об автомобилях, изрешеченных пулями и подорванных гранатами.

Некоторые счастливчики смогли добежать до близлежащего оврага и укрылись среди кустарника.

«Мне казалось, что они стреляли прямо над нашими головами, — вспоминает один из выживших. — Я нырнул в кусты… Было ощущение, что стрельба велась со всех сторон на 180 градусов. Я понял, что нам придется пролежать там как минимум пару часов. А у меня при себе ничего не было. Единственное, чего мне хотелось в тот момент, это оружие. Я хотел иметь что-то, чтобы защитить нас».

В конце концов он и его друзья — некоторые остались без обуви — отважились попытаться добраться до безопасного места. Они решили идти вдоль дороги, но поодаль, так, чтобы видеть ее, но их самих не было видно. «Я говорю: если увидим военные или полицейские машины, то выходим, а если нет, то держимся подальше. И когда мы увидели армию и полицию, мы поняли, что здесь уже безопасно», — рассказал парень.

Позже, когда атака наконец закончилась и солдатам ЦАХАЛа удалось подавить нападавших, они обыскали их грузовики и обнаружили гранатометы, современные средства связи, различные автоматы АК-47 и другое оружие, в основном советского производства, а также многочисленные копии Корана.

Напомним, многие участники фестиваля считаются пропавшими без вести. Одну из девушек, 30-летнюю Шани Лук из Германии, опознали по татуировке на ноге в видео, снятом боевиками, как ее везут раздетой и без сознания в кузове пикапа ХАМАС. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

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