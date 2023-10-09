В ГАИ объявили о запуске дистанционной системы слежения на МКАД в Минске 4 9.10.2023, 13:05

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Что изменится?

В Госавтоинспекции рассказали о запуске Минска специальной системы дистанционного контроля дорожной ситуации на Минской кольцевой автодороге (МКАД). Как пояснил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, это «пилотный проект».

В эфире агентства «Минск-Новости» он рассказал, как именно будет работать данная система слежения.

«При осложнении ситуации – появился пешеход на проезжей части, образовался затор или произошло ДТП – информация передается на центральный пункт управления. Информационные табло позволяют предупредить водителей о необходимости снижения скорости и наличия опасности впереди», — пояснил Бабич.

По задумке авторов проекта, это позволит водителям заблаговременно выбирать маршрут для объезда участков, на которых произошло ДТП или образовалась пробка. В ГАИ такую систему назвали «интеллектуальным управлением дорожным движением», пояснив, что в настоящее время «ведется разработка специализированного программного обеспечения, которое учитывает плотность потока и временной интервал движения».

Отметим, что об установке на МКАД специальных информационных табло, на которых в режиме реального времени могла бы отражаться ситуация на дороге, а водителей могли бы заблаговременно предупреждать о заторах, в ГАИ говорили ещё в в 2018 году.

В 2020 году, когда готовились поправки в Закон «О дорожном движении», в Госавтоинспекции заявляли, что подобные информационные табло планируется установить таким образом, чтобы была возможность предупредить водителей о заторе или аварии заблаговременно — за 1–2 километра.

Весной этого года Сергей Бабич пояснял, что система дистанционного контроля ситуации на МКАД будет заключаться «в считке информации, которая поступает через камеры, датчики, детекторы» — именно эти данные впоследствии должны отображаться на информационных табло. Тогда в ГАИ заявили, что в настоящее время «ведутся проектные работы» и «рассматривается в целом концепция по обустройству и проведению всех коммуникаций».

Пока же на тех немногочисленных электронных табло, которые установлены на дорогах на МКАД и на подъездах к Минску, работает только система, которая показывает температуру и предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.

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