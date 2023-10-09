Объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике 6 9.10.2023, 13:17

2,278

За что ее присудили?

Объявлен лауреат премии Шведского центрального банка по экономическим наукам в честь Альфреда Нобеля в 2023 году. Ею стала Клаудия Голдин «за то, что она улучшила наше понимание результатов рынка труда женщин».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Клаудия Голдин родилась 14 мая 1946 года в Нью-Йорке. Она американская экономистка, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам.

Голдин является доктором философии (1972), профессор Гарвардского университета и сотрудница Национального бюро экономических исследований. Ее называли одной из десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Лауреат премии по экономическим наукам 2023 года представила первый исчерпывающий отчет о заработках женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины изменений и основные источники оставшегося гендерного разрыва.

Женщины чрезвычайно мало представлены на мировом рынке труда, и, в основном, они зарабатывают меньше, чем мужчины. Голдин просмотрела архивы и собрала данные более 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровнях занятости.

Но в течение двадцатого века уровень образования женщин постоянно рос, и в большинстве стран с высоким уровнем дохода он сейчас значительно выше, чем у мужчин, Голдин продемонстрировала эти революционные изменения.

Просматривая архивы, собирая и исправляя исторические данные, лауреатка по экономическим наукам смогла представить новые и часто удивительные факты.

Она также дала более глубокое понимание факторов, влияющих на возможности женщин на рынке труда, и насколько востребована их работа. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе анализа и объяснительных моделей.

Исследования Голдин также доказывают, что изменения требуют времени, поскольку выбор, который влияет на всю карьеру, основывается на ожиданиях, что впоследствии могут оказаться ложными. Ее знания уходят далеко за пределы США, и подобные модели наблюдаются во многих других странах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».