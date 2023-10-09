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Белоруска пришла в школу на встречу с учительницей своего ребенка, а сейчас ее судят по пяти статьям

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  • 9.10.2023, 13:28
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Белоруска пришла в школу на встречу с учительницей своего ребенка, а сейчас ее судят по пяти статьям
Жанна Волкова

В том числе и по «делу Зельцера».

Жанну Волкову задержали в гомельской школе № 63, куда она пришла для встречи с учительницей ее ребенка. Сейчас Жанна находится в гомельском СИЗО. Известно, что гомельчанку изначально задержали за комментарий по «делу Зельцера», пишет «Весна».

Сейчас ее обвиняют сразу по пяти статьям Уголовного кодекса:

• ч. 1 ст. 367 (клевета на Лукашенко);

• ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности);

• ч. 1 ст. 130 (разжигание другой социальной вражды);

• ч. 1 ст. 368 УК (оскорбление Лукашенко);

• ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Поддержите Жанну денежными переводами, посылками и письмами: СИЗО-3. 246003, Гомель, Книжная, 1а, Жанна Петровна Волкова.

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