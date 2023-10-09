Ученые нашли первых в истории рыжих 9.10.2023, 13:37

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И это были совсем не люди.

Палеонтологи из Университетского колледжа Корка сделали удивительное открытие, обнаружив молекулярные доказательства наличия рыжего пигмента у древних лягушек, возрастом около 10 миллионов лет, пишет New Voice.

Это первое подобное открытие, которое может изменить наше представление о цветовых характеристиках доисторических животных.

Исследование было проведено на ископаемых лягушках, и результаты показали, что в их останках были найдены ранние молекулярные следы феомеланина, придающего рыжий цвет. Это открытие дает пищу для будущих исследований в области палеонтологии и помогает понять, какие цветовые характеристики были у вымерших животных.

Доктор Тиффани Слейтер из Школы биологических наук о Земле и окружающей среде UCC (BEES) и Института экологических исследований (ERI) подчеркнула, что это открытие предоставляет палеонтологам уникальную возможность обнаруживать различные пигменты меланина в окаменелостях, что способствует более точному представлению о цвете древних животных и может дать ответы на важные вопросы об их эволюции.

Профессор Мария Макнамара, также из BEES и ERI, отметила, что хотя ископаемые подвергаются изменениям под воздействием времени и давления при захоронении, следы биомолекул могут сохраняться. Это позволяет исследователям изучать биохимическую эволюцию животных, учитывая химические изменения, происходящие во время окаменения.

Открытие феомеланина, который в настоящее время считается токсичным для животных, может также помочь раскрыть тайну его возникновения в мире животных. Ученые до сих пор не знают, как и почему он появился, и летопись окаменелостей может сыграть важную роль в разгадывании этой загадки.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что молекулярный анализ окаменелостей имеет огромный потенциал для расширения наших знаний о древних животных и их цветовых характеристиках.

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