Украинский спецназ за день уничтожил более десятка единиц редкой российской техники 2 9.10.2023, 13:50

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Мощная работа бойцов ССО попала на видео.

Украинские бойцы ССО на Запорожском направлении за несколько дней уничтожили вражеские САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Ураган», САУ 2С7 «Пион», топливозаправщики, пикап, колонну из 9 грузовых автомобилей и дорогостоящий РЭБ Р-330Ж «Житель».

Видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликовал журналист Юрий Бутусов.

«Мощные кадры уничтожения российской техники, в том числе дорогостоящих станций РЭБ, и личного состава противника реактивной артиллерией. Такое наследие одного из подразделений Сил Специальных Операций Украины на Запорожском направлении всего через несколько дней», — говорится в комментарии к видео.

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